障がいのある子どもが放課後を過ごす「放課後等デイサービス」（放課後デイ）。今、障がいが重く、支援が必要な子ほど、利用しづらいという問題が起きている。施設、スタッフ数が十分でないことに加え、国の報酬設計のバランス上、障がいの軽い子を多く受け入れ、最小限の支援員で回すことが経営上のインセンティブとして機能してしまっているためだ。障がいの重さを理由に入会を断られ続け、日替わりで5カ所の放課後デイなどに子