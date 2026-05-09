人気テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の第15話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。「森亜るるかの秘密」が明らかになり、笑顔あふれる場面カットが「は？？待って、可愛すぎない？」とネット上で話題なっている。【画像】見たことない！日傘差す森亜るるかの笑顔話題の『たんプリ』場面カット10日放送の第15話は、ロンドンのキュアット探偵事務所から届いた手紙には、キュアアルカナ・シャドウの正体が