“ワールドスイーツトレンドアイドル！”をコンセプトに掲げる6人組ボーイズグループ・甘党男子。彼らの結成9周年を祝う記念ライブ＜甘党男子9極フルコース＞が、4月25日に東京・浅草公会堂で開催された。「日本国民の総人口1億2330万人にお菓子を配る」という途方もない目標を掲げ、一人ひとりに直接お菓子を手渡す活動を重ねてきた彼ら。その先にある真の目的地とは、一体どこなのだろうか。日本武道館にお菓子を降らせることか