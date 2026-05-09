水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。復讐の次なるターゲットは、酒池肉林のイケメン若手社長！復讐同盟の連携プレーで、不倫夫と不倫女が一堂に会する現場に乗り込み、一触即発の大修羅場！？【動画】酒池肉林のイケメン若手社長…一触即発の大修羅場！？第6話 酒池肉林のイケメン若手社長を成敗！夫・義隆(二階堂高嗣)への復讐を完遂し、ついに