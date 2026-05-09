去年１年間に、群馬県内へ本社機能を移した企業は３７社で、４年連続の転入超過となったことが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。 帝国データバンク群馬支店によりますと去年１年間に本社機能を県外から群馬県内に移した企業は３７社で前の年から７社増えました。 一方で県外に転出した企業は１６社で、４年連続で転入が転出を上回る「転入超過」となりました。 転入元は、東京都がトップで１５社、埼玉県が