小松に初夏の訪れを告げる「お旅まつり」は2日目を迎え、9日は各町の曳山が一堂に会する曳山曳揃えが行われました。8日に開幕した小松の「お旅まつり」2日目の9日は、子供歌舞伎の舞台となる豪華絢爛な7基の曳山が一堂に会する曳山曳揃えが行われました。小松市中心部には、各町から曳き出された曳山が次々と集まり、伝統の飾りや意匠が施された曳山を前に、訪れた人たちは、写真を撮るなどして、その迫力を楽しんでいました。■訪