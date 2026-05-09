（台南中央社）日本統治時代に台湾の水利事業に尽力し、南部・台南市の烏山頭ダム建設を手がけた八田與一技師の慰霊祭が8日、現地で開かれた。頼清徳（らいせいとく）総統は、同ダムが目に見えない働きを発揮し、台湾と日本の感情を緊密にしたと語り、感謝の意を示した。5月8日は八田技師の命日。頼総統は、八田技師が同ダムとかんがい施設の「嘉南大圳」を建設し、台湾に貴重な遺産を残したと紹介。一生涯を台湾にささげた