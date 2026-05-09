豊後高田市の昭和の町 2026年は昭和元年の1926年から数えて満100年となる節目の年ですが、そんな「昭和100年」にぴったりな大分県にあるレトロな町をご紹介します。 2001年から始まった「昭和の町」づくり 大分県北東部にある豊後高田市。「仏の里」として知られる国東半島に位置し、歴史の魅力を感じられるほか、豊かな自然の織りなす美しい風景も楽しむことができます。 さらに、おすすめなのが…