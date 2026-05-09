7日深夜、松本市で山林の斜面から大きな岩が転がり落ち、民家の車庫が壊れるなどの被害がありました。7日午後11時47分ごろ、松本市里山辺で大きな音を立てて岩が転がり落ち、民家の車庫を直撃しました。岩は、住宅の裏側にある山林の斜面から転がり落ちてきたとみられ、高さ1.5メートル、奥行きは2メートルほどありました。けが人はいませんでした。被害に遭った住民「（私は）留守にしていて娘がすごい音したよって」