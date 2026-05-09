穏やかでゆったりとした“非日常” 大海原を航行するフェリー。ここでは道路の渋滞とは無縁の穏やかな時間が流れます。 【画像で見る】どんな人がどんなフェリー旅を？ 「12連休です。（フェリーは）非日常がありますね。普段PCの画面とにらめっこになるので」「すごくおもしろいです。海をすごく近くで見られるので」 和歌山港と徳島港を結ぶ「南海フェリー」。ゴールデンウィー