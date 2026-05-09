刑事裁判をやり直す再審制度見直しをめぐり、自民党と法務省のバトルが続いている。2026年5月8日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、今回の見直しをめぐる対立をとりあげた。平行線のままだと、今国会での成立が難しい番組が再審制度の仕組みをざっと説明する。地裁が再審開始を決定しても、検察側が抗告（不服申し立て）をすると、高裁であらためて再審するかどうか審議を行う。高裁が再審を支持したとし
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