【ブンデスリーガ第33節】(ジグナル・イドゥナ・パルク)ドルトムント 3-2(前半2-1)フランクフルト<得点者>[ド]セール・ギラシ(42分)、ニコ・シュロッターベック(45分+1)、S. Inácio(72分)[フ]ジャン・ウズン(2分)、ヨナタン・ブルカルト(87分)<警告>[ド]L. Reggiani(21分)、S. Inácio(90分+1)、グレゴール・コベル(90分+4)