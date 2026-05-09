【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4日ぶりに反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比0.61ドル高の1バレル＝95.42ドルで取引を終えた。ホルムズ海峡で米国とイランによる攻撃の応酬が伝わり、情勢悪化に伴う供給不安から買い注文が優勢となった。ただ、トランプ米大統領が停戦は継続しているとの認識を示したことから、相場の上げ幅は限定的だった。