GUMMYが、9月3日を“グミの日”と称してホームグラウンドでもある東京・新宿ロフトにてワンマンライブ＜GUMMY ONEMAN LIVE 「グミの日」＞を開催することが発表となった。これは本日5月8日、東京・代官山SPACE ODDにて開催された初ツアー＜GUMMY TOUR 2026「GIVE ME GUMMY」＞のファイナルで発表されたものだ。GUMMYは3月7日に新宿ロフトで正式始動し、そのチケットが即日完売を記録。4月29日には1st EP『GIVE ME GUMMY』をリリー