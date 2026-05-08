MBSテレビ「ゼニガメ」（関西ローカル）が5月6日放送され、お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐さん（54）が丸みのあるマッシュヘアで出演しました。【写真】ナイナイ矢部さんらとポーズ品川祐さんの近影坊主頭や短髪のイメージが強い品川さんですが、この日は前髪重めのマッシュヘアで登場。白髪を生かした落ち着いた色味で、全体的にやさしい印象に。品川さんはこれまで、自身のインスタグラムに髪型に関する話題をたびた