水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）で、結婚しても女遊びがやめられない早乙女樹を演じる郄松アロハさん（超特急）インタビュー【後編】。郄松さんご自身のについて聞いてみた。インタビュー【前編】では、“真っ直ぐ担当”の郄松さんが、どんな風に“クズ男”を演じたかについてトーク。【動画】ついに復讐が始まる！郄松アロハ出演「サレタ側の復讐」見逃し配