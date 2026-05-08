カバーが、新たなタレント育成プロジェクト『mekPark（メクパーク）』を始動することが発表された。 『mekPark』は、練習生とディレクターが1つのユニットとして活動し、共にプロデビューを目指す新しい形の育成プロジェクト。練習生3名とディレクター1名が「1つのユニット」となって展開される。 活動期間は最長で2年。才能が認められれば、期間を待たずに早期デビューを掴み取る可