元タレント・前山剛久の“社会復帰チャレンジ”動画に、冷ややかな声が集まっている。「前山さんは5月6日、YouTubeチャンネルに決意の動画をアップしました。タイトルは『無職になった前山剛久タイミーで働く。』というものです」（芸能担当記者）「タイミー（Timee）」とは、隙間バイトのためのアプリ。働きたい人と人手がほしい企業をマッチングし、面接や履歴書なしで即日、働ける点が特徴だ。「前回の動画では、スタッフに