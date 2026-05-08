奇妙礼太郎が、7月3日に初の日本武道館公演＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞を開催する。この公演の最終ゲストが発表となり、全ゲストが決定した。今回発表されたのは、羊文学のギター・ボーカルを務める塩塚モエカ。奇妙と塩塚は2023年リリースのアルバム『奇妙礼太郎』収録曲「春の修羅」でコラボレーションしている。塩塚モエカ（羊文学）これで全ゲストが決定となり、有山じゅんじ、内田勘太郎、木村充揮、Sundayカ