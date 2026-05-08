テレビ東京の2025年度(25年4月〜26年3月)の決算が8日に発表され、アニメ部門の収入が過去最高を記録した。テレビ東京本社海外での『NARUTO』『BRUTO』のオンラインゲーム展開や『NARUTO』の商品化、『ブラッククローバー』の海外での配信が好調に推移。これにより、アニメ部門全体の収入は前年比17.8％増のの272億1,900万円と過去最高額となった。また、ドラマやドキュメンタリーなどの放送番組や放送以外の独自コンテンツを配信プ