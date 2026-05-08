糸井嘉男氏が6日に阪神のイベントに参加した阪神は6日に甲子園球場で野球振興を目的としたOB会とのコラボイベント「トライアルベースボール」を開催した。掛布雅之氏らを筆頭にレジェンドOBが集結したが、ファンの間では、糸井嘉男氏の現役選手顔負けのシルエットが「一番すごい」と話題になっている。「トライアルベースボール」には掛布氏のほかにも鳥谷敬氏、桧山進次郎氏らも出席。野球未経験の子どもや保護者も参加できる野