卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、8日に準々決勝が行われ、日本女子はウクライナと対戦する。過去5大会連続銀メダルの日本は、グループステージ首位通過後、決勝トーナメント1回戦でクロアチア、2回戦でルクセンブルクをともに3－0で下し、順当に勝ち進んできた。迎える準々決勝を前に、試合前のオーダーが発表された。 ■メダル確定で金メダ