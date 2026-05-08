『M-1グランプリ』（ABC・テレビ朝日系）の決勝進出経験を持つお笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さんが2026年5月8日、結婚したことを報告した。「情報量多すぎてなにWWWWWWW」永見さんの「裏アカウント」で、架空の動物園の日常を綴るXアカウント「鈴原動物園」に8日、「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度