永谷園は「お茶漬けの日」当日の5月17日、東武動物公園とのコラボレーション企画を実施する。「お茶漬けの日」に誕生したのが由来で「ちゃづけ」と命名され、同園で飼育されているヘビクイワシ「ちゃづけ」ちゃんの誕生日を祝し、園内特設エリアで記念イベントを開催する。当日は、「ちゃづけ」ちゃん展示場付近にフォトブースを設置し、「ちゃづけ」ちゃんがデザインされたフォトフレームボードなどの好きな撮影グッズを使っ