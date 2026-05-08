永谷園と東武動物公園がコラボ 5月17日「お茶漬けの日」イベント

永谷園は「お茶漬けの日」当日の5月17日、東武動物公園とのコラボレーション企画を実施する。「お茶漬けの日」に誕生したのが由来で「ちゃづけ」と命名され、同園で飼育されているヘビクイワシ「ちゃづけ」ちゃんの誕生日を祝し、園内特設エリアで記念イベントを開催する。

当日は、「ちゃづけ」ちゃん展示場付近にフォトブースを設置し、「ちゃづけ」ちゃんがデザインされたフォトフレームボードなどの好きな撮影グッズを使って撮影できるようにする。5月17日にちなみ、先着で517人に「カップ入りお茶づけ海苔」を配布する。

毎週日曜日にたくさんの動物たちが園内を大行進する人気イベント「ふれあい動物パレード」に定式幕カラーのお茶づけカーで参加。永谷園コスチュームの飼育係がヘビクイワシの魅力、生態などを詳しく解説する限定ガイド企画を実施する。

園内「ふれあいショップ わとと」では、限定コラボ商品（手ぬぐい、アクリルキーホルダー、クリアファイル）が各100個限定で販売される予定。さらに園内「中央レストラン」では、限定コラボフード「豆乳茶づけ」が100食限定で販売される。

ソース