国会議事堂2月の衆院選で、海外居住者が利用した郵送による在外投票のうち、締め切りまでに投票用紙が届かなかった割合が小選挙区で27.7％に上り、小選挙区での制度利用が可能となった2009年以降で最も高かったことが8日、分かった。衆院解散翌日から投票日までが16日間で、戦後最短となった選挙戦のしわ寄せを受けた形。利用者からはインターネット投票の導入を求める声が上がるが、運用改善に向けた政府、与野党の動きは鈍い。