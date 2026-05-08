無知かルール無視か 外国人労働者の交通トラブル廃材などを過剰に積んだトラックを目にすることがあります。運転席を見ると、外国人労働者であることも多いです。埼玉県などでは、在日クルド人と結びつけられた「クルドトラック」「クルドカー」の過積載をはじめとする交通ルール違反なども問題視されています。 【木材だけじゃない】かなり怖めな「めちゃ積みトラック」（写真）こういった問題の実例と、国や自治体が対策すべ