NTTは8日、2023年5月に公表した中期経営戦略の一部見直しを取締役会で決議したと発表した。事業環境の変化を踏まえ、2030年度における連結EBITDAを4兆円、金融事業を除いたROICを5.5％とする新たな中期財務目標を設定している。 既存分野の環境変化を受け目標年次を変更 今回の見直しの背景には、成長分野が積極的な投資と成果実現により順調に利益を拡大している一方で、既存分野においてトラフィック増大への対応や顧