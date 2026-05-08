【漫画】本編を読む『うちの猫は今日も塩対応』（のなか海/KADOKAWA）は、著者と実家の飼い猫との日常を描いたコミックエッセイだ。愛想がないどころか、すぐ怒り、暴れ、そしてとことん塩対応。それでもなぜか憎めないし、むしろ愛おしく思えてしまう。そんな猫との不思議な関係を、ユーモラスな視点で綴っている。物語の中心は著者の実家で暮らす13歳の猫・キキ。触ろうとすれば怒られ、話しかけては無視されることもしばしば