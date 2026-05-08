ユニットコムは4月28日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における新製品として、現行最上位モデル「NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition」を搭載したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。LEVEL∞、NVIDIA GeForce RTX 5090搭載ゲーミングPC一挙発売 - ミドルタワーモデルもNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したゲーミングPC現行最上位モデル。NVIDIAが独自