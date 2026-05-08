LEVEL∞、NVIDIA GeForce RTX 5090搭載ゲーミングPC一挙発売 - ミドルタワーモデルも
ユニットコムは4月28日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における新製品として、現行最上位モデル「NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition」を搭載したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
LEVEL∞、NVIDIA GeForce RTX 5090搭載ゲーミングPC一挙発売 - ミドルタワーモデルも
NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したゲーミングPC現行最上位モデル。NVIDIAが独自に設計したGeForce RTX 5090 Founders Editionが採用されたことで占有スペースを最小限に抑えており、コンパクトモデルも選択可能。静音性、冷却効率、安定性に加えてデザイン性をも高次元で両立し、高解像度のゲームプレイ、動画編集、ストリーミングや重負荷作業にも対応できるとしている。
○LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]
LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：788,800円
○LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition
LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：808,800円
○LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]
LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：883,800円
○LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build]
LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9850X3D
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：1,043,000円
LEVEL∞、NVIDIA GeForce RTX 5090搭載ゲーミングPC一挙発売 - ミドルタワーモデルも
○LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]
LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：788,800円
○LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition
LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：808,800円
○LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]
LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：883,800円
○LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build]
LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 7 9850X3D
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：1,043,000円