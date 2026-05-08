ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、10日午後1時35分（日本時間11日午前2時35分）開始の敵地でのフィリーズ戦に決まった。球団が7日（同8日）に発表した。中5日の登板で4勝目を目指す。メジャー移籍2年目、ロ軍移籍1年目の菅野は今季ここまで7試合に登板し、3勝2敗、防御率3・41。