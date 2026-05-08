記者会見する中道改革連合の小川代表＝8日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は8日の記者会見で、皇族数確保策を巡る党の取りまとめ案を枝野幸男氏＝2月の衆院選で落選＝が批判していることを受け「大先輩だけに謙虚に耳を傾けたいが、一定の結論を見いだす全体方針に影響はない」と述べた。中道は7日の党会合で、皇統に属する男系男子の養子縁組を容認する案を示した。枝野氏は自身のX（旧ツイッター）に「養子案を認める