新色追加でユーザーの嗜好に対応スズキのインド二輪子会社であるスズキ・モーターサイクル・インディア社（SMIPL）は、2026年4月21日、スクーター「アヴェニス」（日本モデル名：アヴェニス125）のスペシャル エディションに新たなカラーバリエーションを追加すると発表しました。新たに設定されたカラーは「パールグレイシャーホワイト／メタリックオルトグレー」というデュアルトーンの組み合わせです。このカラーの追加は、