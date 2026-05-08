新色追加でユーザーの嗜好に対応

スズキのインド二輪子会社であるスズキ・モーターサイクル・インディア社（SMIPL）は、2026年4月21日、スクーター「アヴェニス」（日本モデル名：アヴェニス125）のスペシャル エディションに新たなカラーバリエーションを追加すると発表しました。

新たに設定されたカラーは「パールグレイシャーホワイト／メタリックオルトグレー」というデュアルトーンの組み合わせです。このカラーの追加は、アヴェニスのスポーティな個性をより際立たせるとともに、多様化するユーザーの嗜好に応じた、フレッシュなスタイリングの選択肢を広げることを意図しています。

【画像】日本円で約14万円!? これがスズキの「“最新”スクーター」です！ 画像で見る（30枚以上）

アヴェニスのパワーユニットには、スズキ エコ パフォーマンス（SEP）テクノロジーを取り入れた排気量124.3ccのオールアルミ製4ストローク単気筒エンジンを採用しています。このエンジンは、出力特性と走行パフォーマンス、さらには燃費性能を高い次元でバランスさせることを主眼に開発されました。

外観面では、シャープなデザインのLEDヘッドランプおよびテールランプ、エッジの効いたグラフィック、スプリットグラブレールといったスポーティなディテールが随所に盛り込まれています。計器類には「Suzuki Ride Connect」機能を備えたBluetooth対応の多機能デジタルLCDメータークラスターが採用されており、利便性の面でも充実した内容となっています。

日常的な使い勝手を考慮した装備として、USBソケット付きのフロントボックス、外部給油口、長さとクッション性を確保したシート、そして容量21.8Lのシート下収納が用意されています。足まわりにはテレスコピック式フロントサスペンションと12インチのフロントタイヤが組み合わされ、コンバインドブレーキシステム（CBS）およびサイドスタンドインターロックによって、安全性と快適な走りが両立されています。

またSMIPLは、モビリティとアニメ文化を結びつける取り組みとして、インド国内のアニメファンや若いライダーに向けた「AVENIS × NARUTO -ナルト- 疾風伝」コラボレーションも展開しました。アヴェニスの持つスポーティなスタイリングや機敏なハンドリング、そして力強い加速感が作品のエネルギッシュな世界観と共鳴しており、その親和性がコラボレーション実現の背景にあります。

今回の発表にあたり、SMIPLのセールス＆マーケティング担当バイスプレジデントであるディパック・ムトレジャ氏は次のようにコメントしています。

「アヴェニスは、そのスポーティなスタイリング、パフォーマンス、そして日常的な実用性で高い評価をいただいております。スペシャル エディションにこの新しい『パールグレイシャーホワイト／メタリックオルトグレー』を導入することで、視覚的な魅力をさらに高め、お客様にとって常に新鮮で魅力的なラインナップを維持することを目指しています。この新色が、若くスタイルに敏感なライダーの皆様の心に強く響くものと確信しております」。

インドにおける販売価格は8万3000ルピーで、2026年5月上旬時点のレートで日本円に換算すると約14万円に相当します。充実した機能と新たなカラーリングを手に入れたアヴェニス スペシャル エディションは、幅広い層のライダーにとって魅力的な選択肢となりそうです。