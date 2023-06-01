【HG 1/144 Ξガン ダム (機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイ キルケーの 魔女 )】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月25日 価格：7,700円 ジャンル：プラ モデル サイズ：全高約200mm

今回レビューするのは「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」です。このガンプラは、海外での展開もスタートする大ヒット映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に登場するモビルスーツをキット化したものです。

Ξ（クスィー）ガンダムは反地球連邦政府組織「マフティー」がアデレード会議襲撃のために用意した機体で、ミノフスキー・フライト・ユニットを機体に内蔵して単騎で大気中を飛ぶことができる画期的な機体です。

地球連邦軍はオーストラリア北部のオエンベリにマフティー軍が集結しているという情報を得て、キンバレー部隊がこれに対応します。この情報を得ていたハサウェイはΞガンダムを出撃させるものの、到着してみればキンバレー部隊はオエンベリ軍の掃討に失敗していました。

水中での気密チェックを終え、フライト・フォームでオエンベリに向かう

さらに会議会場が変更されるというダミー情報によりマフティー内部はその精査と協議をすることになるものの、結論としては予定通りアデレードで会議が行われると判断しました。オーストラリアの北部から入り、縦断する形で南下してアデレードへ向かうため部隊の分散ルートを選定、途中のエアーズロック周辺で合流する作戦をとります。

そこで地球連邦軍のレーン・エイムの駆るモビルスーツ「アリュゼウス」との戦闘が勃発してしまいます。アリュゼウスはΞガンダムに半壊状態にさせられ、その中から「量産型νガンダム」が出現し、そのシルエットにハサウェイのトラウマが蘇ります。狂気のハサウェイは混乱しながらも量産型νガンダムのコックピットにビーム・サーベルを突き立てようとしますが、現地に来ていたギギの言葉で我に返ります。

Ξガンダムはアリュゼウスを圧倒するものの、その中から量産型νガンダムが！

ハサウェイのもとに来てしまったギギは、そのままΞガンダムの手に乗りその戦場を後にします。戦闘中にアリュゼウス（量産型νガンダム）のビーム・サーベルがΞガンダムの装甲や頭部を損傷させており、移動中に頭部の一部の装甲がはがれ、その中からガンダムフェイスが！ Ξガンダムがまさしくガンダムになった瞬間でした。それはまるでハサウェイの心情やクライマックスの第3部へと向かう覚悟さえも表しているかのようです。

衝撃のガンダムフェイス登場で映画を観たファンは度肝を抜かれました！ そしてそれを再現できるΞガンダムがHGキットとして再び登場です。キットでは、それらを再現するためのパーツが新規に用意されています。Ξガンダムならではのモビルスーツ形態とフライト・フォームへの変形機構はそのままに、HGシリーズで気軽に組み立てられるキットとなっています。

【キットの概要】

巨大で独特なフォルムを持つΞガンダムをHGキット化

フライト・フォームへの変形が可能

新規設定の各パーツがセットされています！

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」をレビューできる機会をいただきました。劇中でのガンダムフェイスが登場した状態を再現するための追加パーツがセットされており、さらっと組立説明書を読んでいくとそれらは選択式となっています。組み換えができるのかも含めて確認していきたいと思います。それでは早速進めていきましょう！

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」のキット内容をチェック！

それではキットの内容をチェックしていきましょう。ランナーはA～O・サーベルエフェクト含めて24枚、シール1枚、組立説明書で構成されています。数えると24枚という数字になってしまいますが、小さいパーツで1つと数えているランナーもあるため、実際には数字ほど多くはない印象です。

キット自体は既発売の「HGUC 1/144 Ξガンダム」（2021年6月発売 価格：6,600円）をベースに、ホワイトの成形色を寒色系から暖色系に変更して『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』で明らかになったガンダムフェイスや、シールドの破損状態などを再現するための新規ランナーをセットにしたキットになっています。

【キット内容】

パッケージイラスト

A:各部の加飾パーツ群

B:各部装甲やシールドなど

C:脚部装甲やシールドなど

D:肩部装甲など

E:【2枚】スタビライザーなど

F:【2枚】腕部装甲など

G:シールドや腰部などのメカフレーム

H:装備や肩部アーマー等のメカフレーム

I:【2枚】主に脚部などのメカフレーム

J:【2枚】各部メカフレーム

K:脚部内側などの加飾部

L:【2枚】スタビライザー等の加飾部

M:【新規】装備や破損状態再現部などのパーツ群

N1:【新規】破損状態再現シールドやハンド等

N2:【新規】ハンド用装甲など

O1/O2:【新規】ガンダムフェイスの再現パーツ、SB1/SB6:サーベルエフェクト、シール

(C)サンライズ