７日、スティーブ・デインズ上院議員一行と会見する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月7日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は7日、スティーブ・デインズ議員が率いる米上院議員訪中団と北京の人民大会堂で会見した。