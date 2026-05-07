2026年5月6日、中国国営テレビ局CCTV（中央電視台）の微博アカウント「央視新聞」は、中国で5月1〜5日のメーデー連休中に出入国者数が1127万人を超え、特に外国人入国者が大幅な伸びを記録したと報じた。記事は、国家移民管理局のデータとして連休中の出入国者数は延べ1127万9000人に達し、前年同期比で3．5％増加したと紹介。中でも外国人の出入国は延べ125万5000人に上り、同12．5％増という高い伸び率を記録したことを伝えた。