【今から始めて“ちょうどいい”DIY】目標にすべき先人のDIY実例を見てイメージを固め、さらにDIYテクも学んだら、あとはやるだけだ。というワケで最後は、ビギナーでも失敗しない賢い道具選びを「コレさえあれば！」と「コレも欲しい！」の両軸から指南する。＊＊＊機能美を備えた工具は数あれど、“男心をくすぐる”という点を加味して考えると、プロユースに耐えうるハイスペックモデルが欲しくなってくる。1年間で何度