グーグル（Google）のブラウザアプリ「Google Chrome」のAndroid版で、“おおよその位置情報”をWebサイトと共有できる機能が追加された。 出前の注文をしたり最寄りの店舗やATMを検索したりする際、一部のWebサイトでは端末の位置情報を共有することで、現在地の住所やそこから近い店舗をすぐに見つけられる機能が備えられている。現在地を共有するWebサイトは、ほかにも天気予報やニュースサイトなどあるが