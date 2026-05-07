グーグルは、スマートホーム製品「Google Home」のアプリで、カメラや管理機能をアップデートした。 カメラ機能では主な変更点として、イベント通知時のプレビューがズーム表示され、被写体に自動的にフォーカスされるようになった。また、ビデオプレーヤーを閉じることなくタイムラインをスクロールできるイベントリストが利用できるほか、よりスムー