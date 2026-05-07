【「『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!」】 開催期間：5月7日～5月13日 【拡大画像へ】 ヒーローズは、「『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!」を主要電子書店にて開催する。期間は5月7日から5月13日まで。