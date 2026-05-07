アニメも話題 ！「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」8巻まで各100円に。主要電子書店でキャンペーンを開催
【「『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!」】 開催期間：5月7日～5月13日
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開催期間：5月7日～5月13日
対象巻
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ヒーローズは、「『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!」を主要電子書店にて開催する。期間は5月7日から5月13日まで。
「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」は、著・柴田ヨクサル氏、協力・石森プロ 東映による作品で、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載されている。キャンペーン期間中、本作の1巻から8巻を100円（税抜）、9巻から17巻までを半額で購入できる。
開催概要
開催期間：5月7日～5月13日
※Kindleのみ5月8日～5月13日
対象巻
1～8巻…100円(税抜)
9～17巻…半額
参加書店一覧
Kindle、DMM.com、コミックシーモア、BOOK☆WALKER、ブックライブ、ブッコミ、dアニメストア、dブック、U-NEXT、フジテレビオンデマンド、Hulu、LINEマンガ、ebookjapan、ピッコマ、GooglePlayブックス、紀伊國屋kinoppy、漫画全巻ドットコム、マンガボックス、モビぶっく、DLsite/comipo、マンガBANG！