【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 1−1（PK：5−4） 京都サンガF.C.（5月6日／ベスト電器スタジアム）【映像】サニブラウンが「仰天の垂直ジャンプ」（実際の様子）アビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが、驚異の身体能力から貴重な同点ゴールを挙げた。日本陸上短距離走エースのサニブラウン・アブデル・ハキームを兄に持つストライカーが見せたジャンプ力が話題となっている。福岡は5月6日、明治安田J1百年構想リ