OpenAIの立ち上げに携わったイーロン・マスク氏はOpenAIとサム・アルトマンCEOおよびグレッグ・ブロックマン社長に対し、「AI研究組織を恒久的に非営利団体として維持するという誓約を破った」と主張して1340億ドル(約21兆3400億円)規模の損害賠償を求める法廷闘争を提起しました。裁判で公開されたビデオ証言の中で、OpenAIの元CTOで一時的にCEOに任命されたこともあるミラ・ムラティ氏が「アルトマン氏は社内で幹部にウソをつい