かつや、“売れすぎ”メニュー復活 ハンバーグ・海老フライなど全部のせ「揚げオムカレー」登場
とんかつ専門店「かつや」は5月8日から、「揚げオムカレー」を期間限定で販売する。売れすぎて一時休止した“伝説のメニュー”が、進化し、名前を変えて再登場する。
価格は税込1,089円。食材がなくなり次第、販売終了となる。
とんかつ専門店「かつや」外観■ハンバーグ、海老フライ、から揚げ…“主役級”を全部のせ
「揚げオムカレー」は、ふわとろ食感のオムレツにカレーソースをかけ、肉厚ハンバーグ、海老フライ、から揚げ、チキンカツ、赤ウィンナーを盛り付けたボリューム満点の一皿。
ひと皿で“主役級”のおかずを一度に楽しめる、満足感の高いメニューに仕上げた。
かつやは、「満足感も背徳感も、すべてを包み込む圧倒的ボリューム。あの頃を超える一皿を、ぜひご堪能ください」としている。
「揚げオムカレー」は、弁当としてテイクアウトも可能。自宅でゆっくり食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど、さまざまなシーンで利用できる。
【店内メニュー】
◆揚げオムカレー
通常店舗：1,089円
券売機店舗：1,090円
【テイクアウトメニュー】
◆揚げオムカレー弁当
通常店舗：1,069円
券売機店舗：1,090円