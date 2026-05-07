かつや、“売れすぎ”メニュー復活　ハンバーグ・海老フライなど全部のせ「揚げオムカレー」登場

とんかつ専門店「かつや」は5月8日から、「揚げオムカレー」を期間限定で販売する。売れすぎて一時休止した“伝説のメニュー”が、進化し、名前を変えて再登場する。

価格は税込1,089円。食材がなくなり次第、販売終了となる。

とんかつ専門店「かつや」外観

「揚げオムカレー」は、ふわとろ食感のオムレツにカレーソースをかけ、肉厚ハンバーグ、海老フライ、から揚げ、チキンカツ、赤ウィンナーを盛り付けたボリューム満点の一皿。

ひと皿で“主役級”のおかずを一度に楽しめる、満足感の高いメニューに仕上げた。

かつやは、「満足感も背徳感も、すべてを包み込む圧倒的ボリューム。あの頃を超える一皿を、ぜひご堪能ください」としている。

「揚げオムカレー」は、弁当としてテイクアウトも可能。自宅でゆっくり食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど、さまざまなシーンで利用できる。

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■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

【店内メニュー】

◆揚げオムカレー

通常店舗：1,089円

券売機店舗：1,090円

【テイクアウトメニュー】

◆揚げオムカレー弁当

通常店舗：1,069円

券売機店舗：1,090円