【明治安田J1百年構想リーグ】清水エスパルス 1−1（PK5−3） セレッソ大阪（5月6日／IAIスタジアム日本平）【映像】SNS論争の「際どい接触」（VAR確認あり）清水エスパルスのFWアフメド・アフメドフがペナルティーエリア内で倒された場面が、OFR（オン・フィールド・レビュー）の末にPKと判定され、ファンの間で議論を呼んでいる。清水は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節でセレッソ大阪とホームで対戦。19分に先制を許