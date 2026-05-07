通勤途中の駅でエスカレーターを利用するAさんは、いつものように右側を歩いて登っていた。ただ、近ごろは「エスカレーターでは立ち止まりましょう」という啓発ポスターがやけに目につくようになり、「急いでいる人もいるのに、なぜ一律に禁止するのか？」「歩くだけで罰金を取られたりするのか？」と疑問を抱いていた。 【写真】〝日本一遅い〟エスカレーター「お客さま