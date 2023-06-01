2025年春に首都圏の私立大・私立短大に入学した学生の「受験から入学までの費用」が過去最高になったことが7日、東京地区私立大学教職員組合連合（東京私大教連）の調査で分かった。自宅生が164万7883円（前年度比3万902円増）、下宿生が235万3983円（同3万9202円増）。家賃を除いた1日当たりの生活費は660円だった。調査は25年5〜7月、栃木、埼玉、東京の3都県の10大学・短大の保護者を対象に、3613人から有効回答を得た。受