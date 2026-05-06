25-26シーズンのCL準決勝アーセナル対アトレティコ・マドリードの一戦は1-0でアーセナルの勝利に終わった。44分、ブカヨ・サカの先制ゴールがそのまま決勝点に。2試合合計2-1となり、アーセナルが決勝にコマを進めた。決勝の相手はバイエルン対パリ・サンジェルマンの勝者となる。国内のカップ戦はすでに敗退したものの、プレミアリーグとCLの2つのコンペティションで好調を維持しているアーセナル。特に堅守が光っており、リーグ3